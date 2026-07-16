С момента открытия арт-павильон «Дом финансовой грамотности» посетили свыше 5,5 тысячи человек

За первые три недели работы арт-павильон «Дом финансовой грамотности» посетили более 5,5 тысячи человек. Технологичное пространство с разными мультимедийными возможностями предлагает гостям совершить путешествие в мир финансов, оценить уровень своих знаний, потренировать навыки управления личным и семейным бюджетом, научиться распознавать уловки мошенников и умело защищаться от них, а также ставить финансовые цели и достигать их.
«Финансовое просвещение стало неотъемлемой частью городской среды. Этим летом мы предложили жителям и гостям столицы особый формат, который позволяет во время прогулок по центру города уделить время получению полезных финансовыхзнаний. Тематическое наполнение павильона охватывает весь спектр актуальных финансовых тем — от личного бюджета и маркетинговых уловок до цифровой безопасности и защиты от мошенников. Здесь представлено восемь локаций с различными интерактивными форматами. С момента открытия павильона в наших образовательных мероприятиях посетители приняли участие более 18 тысяч раз», — рассказала Елена Зяббарова, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента финансов.
Она добавила, что такой формат просветительского пространства особенно востребован — москвичи приходят целыми семьями, многие с удовольствием возвращаются снова, чтобы узнать больше полезного об управлении личными финансами и задать вопросы экспертам на интересующие их темы.
Одной из самых популярных локаций «Дома финансовой грамотности» стала зона планшетов — ее выбирают больше половины гостей. Посетители всех возрастов могут найти занятие на любой вкус: финансовый блиц, тематические тесты, викторины и игры.
Не меньшей популярностью у гостей пользуются сенсорные панели, с помощью которых можно пройти экспресс-тестирование для оценки знаний в области личных финансов и даже ДНК-тест: всего пять коротких вопросов — и посетитель получает персональный «генетический код» с описанием его финансовых привычек. Кроме того, можно попробовать себя в роли детектива, расследуя причины возникновения ситуаций, которые в реальной жизни могут привести к потере денежных средств.
Еще одна зона — стена маркетинговых уловок. Она демонстрирует, как с помощью простых приемов — запаха, акций, расположения товаров на полках и цветных ценников — маркетологи подталкивают нас совершать спонтанные покупки. Более половины гостей выбрали этот стенд, чтобы научиться распознавать манипуляции и избегать лишних трат.
Москвичей и гостей столицы также ждут VR-тренажеры, игра с дополненной реальностью «Шаг за шагом к финансовой культуре», интерактивная телефонная будка «Положите трубку» и многое другое.
Арт-павильон на Биржевой площади создан по инициативе Департамента финансов Москвы в рамках проекта «Лето в Москве». Павильон открыт ежедневно с 10:00 до 22:00, понедельник — выходной день. Посещение бесплатное и не требует предварительной регистрации.
«Лето в Москве» — главное событие сезона, которое уже стало доброй традицией и неотъемлемой частью жизни столицы. Главная тема этого года — «Время быть вместе». Проект объединяет людей разных поколений вокруг общих ценностей, позволяет стать ближе не только с родными, но и со всем городом на прогулках, культурных и спортивных мероприятиях, благотворительных акциях, а также прямо рядом с домом во всех округах столицы.