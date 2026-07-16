С момента открытия арт-павильон «Дом финансовой грамотности» посетили свыше 5,5 тысячи человек

Не меньшей популярностью у гостей пользуются сенсорные панели, с помощью которых можно пройти экспресс-тестирование для оценки знаний в области личных финансов и даже ДНК-тест: всего пять коротких вопросов — и посетитель получает персональный «генетический код» с описанием его финансовых привычек. Кроме того, можно попробовать себя в роли детектива, расследуя причины возникновения ситуаций, которые в реальной жизни могут привести к потере денежных средств.