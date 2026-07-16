Жители еще 25 расселяемых домов получили квартиры по программе реновации в июне

За июнь все участники программы реновации из еще 25 старых домов — почти 4,2 тысячи человек — получили квартиры в новостройках. Жители 17 зданий уже переехали в современные жилые комплексы. Об этом сообщила Екатерина Соловьева, Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества.
«Квартиры в новостройках по программе реновации за июнь получили все москвичи из 25 расселяемых домов — почти 4,2 тысячи человек. На востоке столицы за предыдущий месяц завершили оформление документов на новую недвижимость около тысячи участников программы реновации — 100 процентов жителей шести старых зданий, на севере — более тысячи москвичей из пяти пятиэтажек, а на северо-западе — почти 550 человек из трех строений. Жители 17 из 25 домов уже переселились в новые квартиры, из остальных завершают переезд», — рассказала Екатерина Соловьева.
Сократить сроки переселения помогает суперсервис, разработанный Департаментом информационных технологий города Москвы, столичными департаментами городского имущества и градостроительной политики для участников программы реновации. Он включает две инструкции и шесть опций, которые охватывают весь процесс переселения — от записи на осмотр квартиры до подачи заявки на заказ транспорта за счет города для перевозки вещей.
Более 190 домов расселено в ЮВАО по программе реновации.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. По поручению Сергея Собянина темпы реализации программы увеличены в два раза. Мэр Москвы также рассказал, что в районе Щербинка уже возвели современный трехсекционный 11-этажный монолитный жилой комплекс по программе реновации с использованием технологии объемно-блочного домостроения.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.
Программа реновации.
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