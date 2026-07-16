Жители еще 25 расселяемых домов получили квартиры по программе реновации в июне

«Квартиры в новостройках по программе реновации за июнь получили все москвичи из 25 расселяемых домов — почти 4,2 тысячи человек. На востоке столицы за предыдущий месяц завершили оформление документов на новую недвижимость около тысячи участников программы реновации — 100 процентов жителей шести старых зданий, на севере — более тысячи москвичей из пяти пятиэтажек, а на северо-западе — почти 550 человек из трех строений. Жители 17 из 25 домов уже переселились в новые квартиры, из остальных завершают переезд», — рассказала Екатерина Соловьева.