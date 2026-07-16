Медианная зарплата белорусов в мае составила более 2314 рублей

В предыдущем отчете профильного ведомства за ноябрь 2025-го этот показатель составлял 2081,7 рубля. Таким образом, за полгода медианная зарплата в стране увеличилась на 233,2 рубля.
Ранее Белстат сообщал, что средняя зарплата у белорусов в мае этого года составила 3003,5 рубля. Разница в цифрах между медианной и средней зарплатой объясняется разной методикой подсчета.
Среднюю зарплату рассчитывают при помощи простого сложения всех заработанных в экономике денег и делят на количество работающих граждан.
Медианная зарплата — это середина зарплатного списка, показатель заработка, больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек.