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Медианная зарплата белорусов в мае составила более 2314 рублей

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Медианная зарплата в Беларуси в мае 2026 года составила 2 314,9 рублей, сообщили в пресс-службе Белстата.

Источник: Sputnik.by

В предыдущем отчете профильного ведомства за ноябрь 2025-го этот показатель составлял 2081,7 рубля. Таким образом, за полгода медианная зарплата в стране увеличилась на 233,2 рубля.

Ранее Белстат сообщал, что средняя зарплата у белорусов в мае этого года составила 3003,5 рубля. Разница в цифрах между медианной и средней зарплатой объясняется разной методикой подсчета.

Среднюю зарплату рассчитывают при помощи простого сложения всех заработанных в экономике денег и делят на количество работающих граждан.

Медианная зарплата — это середина зарплатного списка, показатель заработка, больше и меньше которого в стране получает одинаковое количество человек.