В Прикамье за полгода выявили 127 нарушений при проведении госзакупок

В реестр недобросовестных поставщиков краевое управление внесло 72 участника закупок после 246 поступивших обращений заказчиков. В реестр вошла информация: о 10 недобросовестных участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов; 60 подрядчиках, с которыми контракты расторгнуты по решению заказчиков; двух лицах, с которыми контракты расторгнуты по решению подрядчиков.