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Новые лифты для домов Луганской республики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 190 лифтов заменили в многоквартирных домах ЛНР в рамках региональной адресной программы капремонта с начала года, рассказали пресс-служба Минстроя республики.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 190 лифтов заменили в многоквартирных домах ЛНР в рамках региональной адресной программы капремонта с начала года, рассказали пресс-служба Минстроя республики.

«Кроме того, завершены работы по капитальному ремонту кровли на 28 многоквартирных домах», — проинформировали в ведомстве.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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