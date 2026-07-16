Новые лифты для домов Луганской республики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более 190 лифтов заменили в многоквартирных домах ЛНР в рамках региональной адресной программы капремонта с начала года, рассказали пресс-служба Минстроя республики.
«Кроме того, завершены работы по капитальному ремонту кровли на 28 многоквартирных домах», — проинформировали в ведомстве.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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