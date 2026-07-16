Киты, вулканы и северное сияние: куда едут пермяки вместо привычных курортов

Самыми быстрорастущими маршрутами для динамичных путешествий и поиска новых впечатлений стали Арктика и Дальний Восток. Пермские туристы все чаще стремятся увидеть северное сияние, китов, полюбоваться маяками и даже совершить восхождение на вулканы. Кроме того, современные путешественники готовы преодолевать большие расстояния ради неповторимого опыта, который невозможно получить в рамках стандартного курортного отдыха. Интерес жителей региона к сложным экспедициям, в том числе к пингвинам в Антарктиду, увеличился на 81%.