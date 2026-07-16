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196 млн рублей сэкономили на торгах в Нижегородской области за июнь

Основную часть бюджетных средств удалось сберечь при проведении аукционов на ремонт автомобильных дорог и оказание финансовых услуг.

Экономия по итогам проведенных правительством Нижегородской области торгов составила в июне 2026 года 196,1 млн рублей. Об этом сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.

В первый месяц лета ГКУ НО «Центр размещения заказа Нижегородской области» организовало 78 процедур торгов на общую сумму 8,4 млрд рублей. Наибольшие суммы удалось сэкономить на выполнении работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, разработке проектной документации для их реконструкции (90,4 млн рублей), а также на оказании финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов (85,5 млн рублей). В среднем на один состоявшийся лот претендовали 3,5 участника.

Всего за первое полугодие 2026 года экономия по итогам государственных закупок в регионе достигла 1,17 млрд рублей. С начала года профильный Центр размещения заказа провел 488 процедур на общую сумму 43,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что бензин в Нижегородской области подорожал еще на 2,7% за неделю.