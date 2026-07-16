В Беларуси варенье стали продавать очень необычным способом

Всего же за первое полугодие 2026 года через биржу было продано продуктов, бакалеи и пищевой продукции на 69,8 миллиона белорусских рублей (на 53% больше, чем за аналогичный период 2025 года). Причем все чаще участники рынка сами инициируют появление новых товарных позиций. Включение варенья в перечень биржевых товаров стало именно таким случаем.