Стартовал второй этап грантового конкурса ПОРА 2026 года

«Артур Николаевич воспринимал Арктику не только как объект исследований или территорию стратегического значения. Для него она была пространством личной ответственности, смелых идей и практических действий. Он умел объединять ученых, исследователей, представителей государства и общественных организаций ради решения сложных задач. Именно такой подход лежит в основе нашего грантового конкурса. Мы хотим поддерживать людей, которые знают проблемы Арктики, предлагают реалистичные решения и готовы лично участвовать в их осуществлении. Присвоение конкурсу имени Артура Чилингарова — это дань уважения выдающемуся полярнику и одновременно ориентир для будущих участников программы», — говорит Данькин.