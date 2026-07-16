Программа лояльности «Летать легко!»: авиакомпания NordStar запустила комбинированную оплату звездами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для участников программы лояльности «Летать легко!» авиакомпания NordStar запускает комбинированную форму оплаты.
Теперь оформить любой авиабилет можно, оплатив часть билета Звездами, накопленными в личном кабинете участника программы лояльности за каждый фактически совершенный перелет.
Новая форма оплаты позволит пассажирам пользоваться привилегиями программы лояльности уже с ближайших полетов. Для того чтобы получить возможность воспользоваться комбинированной формой оплаты, достаточно иметь на балансе Звезды в количестве не менее 20% стоимости тарифа авиабилета — для этого достаточно совершить всего несколько перелетов. Оставшуюся часть тарифа и сумму сборов можно оплатить одним из доступных способов оплаты. При этом, как и ранее, пассажирам доступна возможность оплатить Звездами и полную стоимость тарифа — максимальная сумма Звезд, которыми можно оплатить билет, составляет 99% от стоимости тарифа.
Новая форма оплаты доступна при оформлении билета на сайте авиакомпании. Чтобы воспользоваться новой формой оплаты необходимо до начала бронирования билета авторизоваться в личном кабинете на сайте www.nordstar.ru и привязать карту участника программы лояльности. Комбинированная форма оплаты появится на этапе выбора формы оплаты.
Напомним, авиакомпания NordStar обновила правила программы лояльности «Летать легко!» в сентябре 2025 года, предоставив пассажирам возможность копить Звезды за каждый перелет в процентном соотношении от стоимости авиабилета. Одна Звезда приравнена к одному рублю. Звезды начисляются после совершения перелета — чем больше перелетов и выше статус участника программы лояльности, тем больше начисление Звезд — и тем ощутимее выгода.
С внедрением комбинированной формы оплаты еще больше участников программы лояльности смогут получать выгоду уже сейчас, имея даже небольшие накопления Звезд на личном счете участника программы лояльности. Участникам программы также доступны дополнительные преимущества в зависимости от уровня участия, включая увеличенную норму бесплатного провоза багажа, приоритетную регистрацию и посадку, специальные предложения и акции. Подробнее ознакомиться с условиями программы, авторизоваться в личном кабинете и воспользоваться новой возможностью можно на официальном сайте авиакомпании NordStar.