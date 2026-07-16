Программа лояльности «Летать легко!»: авиакомпания NordStar запустила комбинированную оплату звездами

Новая форма оплаты позволит пассажирам пользоваться привилегиями программы лояльности уже с ближайших полетов. Для того чтобы получить возможность воспользоваться комбинированной формой оплаты, достаточно иметь на балансе Звезды в количестве не менее 20% стоимости тарифа авиабилета — для этого достаточно совершить всего несколько перелетов. Оставшуюся часть тарифа и сумму сборов можно оплатить одним из доступных способов оплаты. При этом, как и ранее, пассажирам доступна возможность оплатить Звездами и полную стоимость тарифа — максимальная сумма Звезд, которыми можно оплатить билет, составляет 99% от стоимости тарифа.