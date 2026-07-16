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Politico: Канада присоединится к программе по созданию истребителей шестого поколения

Канада станет наблюдателем в британо-итало-японской программе создания истребителя шестого поколения (GCAP), сообщает европейское бюро Politico.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: NEIL HALL/EPA/TASS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, правительство премьер-министра Канады Марка Карни несколько месяцев добивалось от трех союзников разрешения принять участие в проекте. Этому, по данным Politico, противилось японское правительство, опасаясь, что привлечение новых стран приведет к задержке начала массового производства истребителей в 2035 году.

В итоге стороны договорились, что 21 июля, на встрече министров обороны стран-участниц в Лондоне, Оттава будет официально допущена к проекту GCAP в качестве наблюдателя. О расширении GCAP будет объявлено на авиасалоне в британском Фарнборо, который пройдет с 20 по 24 июля.

Ключевую роль в проекте играют британская BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Mitsubishi Heavy Industries.

GCAP призван заменить истребители Eurofighter Typhoon, которые сейчас стоят на вооружении Великобритании и Европы, японские Mitsubishi F-2 и — в конечно счете — американские F-35.

Канада получит доступ к конфиденциальной информации о проекте GCAP, но ее статус наблюдателя не повлечет за собой финансовых обязательств или участия в контрактах, которыми связаны три партнера. В будущем Оттава намерена более активно участвовать в программе рассчитывает на возможность закупать новые истребители. Со своей стороны, Канада готова предоставить партнерам технологию обучения полетам не тренажере и возможности для тестирования новых технологий на своей территории.

Politico отмечает, что Канада стремится снизить зависимость от американских вооружений и диверсифицировать закупки в рамках оборонно-промышленной стратегии, которую Карни анонсировал в феврале.

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