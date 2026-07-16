Власти перестанут регулировать цены сразу на 123 товара, включая продукты

Например, из продуктового перечня исключены соки и нектары (кроме продукции для детского и диетического питания), овсяная крупа (остаются овсяные хлопья), ирис и конфеты в жировой глазури, молоко, кефир и сметана в стеклянной таре. Не будут регулироваться цены на экзотические цитрусовые, но за стоимостью апельсинов, мандаринов, клементинов и лимонов по-прежнему будут следить. При этом останется под госрегулированием стоимость мяса и мясных продуктов, рыбы, картофеля и других овощей.