Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти перестанут регулировать цены сразу на 123 товара, включая продукты

Власти перестанут регулировать цены на продукты и товары в Беларуси — вот какие.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси перестанут регулировать цены на определенные товары. Соответствующее постановление Совмина подписал премьер-министр страны Александр Турчин, передает телеграм-канал «Правительство Беларуси».

Так, в Беларуси корректируется система регулирования цен, в связи с чем сокращается с 199 до 76 позиций список товаров, цены на которые регулируются государством.

Например, из продуктового перечня исключены соки и нектары (кроме продукции для детского и диетического питания), овсяная крупа (остаются овсяные хлопья), ирис и конфеты в жировой глазури, молоко, кефир и сметана в стеклянной таре. Не будут регулироваться цены на экзотические цитрусовые, но за стоимостью апельсинов, мандаринов, клементинов и лимонов по-прежнему будут следить. При этом останется под госрегулированием стоимость мяса и мясных продуктов, рыбы, картофеля и других овощей.

Еще государство перестанет регулировать цены на всю мужскую и женскую одежду и обувь. В группе промтоваров еще значительно уменьшен перечень детских товаров, из которого исключили основную часть одежды и обуви, а также игрушки, коляски, рюкзаки и ранцы.

В списке ценового регулирования больше не будет канцелярских товаров, корма для домашних животных. Также как и моющих и чистящих средств, шампуней, зубных паст, туалетного мыла, туалетной бумаги, бумажных салфеток, одноразовых пеленок и постельного белья.

Выводятся из-под ценового регулирования шкафы для одежды и белья, диваны, кровати и кухонная мебель, бытовая техника, в том числе холодильники и морозильники, стиральные машины, пылесосы, утюги, электрочайники, микроволновки, электроплиты.

Также отпустят цены на автомобили и запчасти к ним, велосипеды, строительные и лакокрасочные материалы.

Таким образом под госрегулированием останутся только цены из четырех категорий промтоваров: обуви для детей ясельного и дошкольного возраста, подгузников, впитывающего белья и женских прокладок, детских носков, колготок и гольфов, белья для новорожденных и детей ясельного возраста.

Тем временем в Беларуси варенье стали продавать очень необычным способом.

А еще мы писали, что Россельхознадзор запретил мясо и сыр с трех белорусских предприятий из-за кишечной палочки и остатков лекарств.