Все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play

Ранее агентство обратило внимание, что приложения VK, «Макс», «Одноклассники» и Mail.ru исчезли из Google Play. В VK отметили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления.
Позже выяснилось, что из магазина приложений исчезли также сервисы «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Юла», «VK Знакомства», «Дзен», «Облако Mail», «Маруся», «VK Клипы» и «VK Почта».
Приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила «Макс» из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже все сервисы VK пропали из App Store.