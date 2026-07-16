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Все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Все приложения, принадлежащие VK, пропали из Google Play, заметил корреспондент РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее агентство обратило внимание, что приложения VK, «Макс», «Одноклассники» и Mail.ru исчезли из Google Play. В VK отметили, что ранее установленные сервисы работают в обычном режиме без ограничений, а пользователи Android-устройств продолжат получать пуш-уведомления.

Позже выяснилось, что из магазина приложений исчезли также сервисы «VK Видео», «VK Музыка», «VK Мессенджер», «Юла», «VK Знакомства», «Дзен», «Облако Mail», «Маруся», «VK Клипы» и «VK Почта»​.

Приложения доступны для установки в RuStore и других магазинах приложений для Android. Их обновления также работают в обычном режиме.

В понедельник Евросоюз официально ввел санкции против российской компании VK, а также в отношении компании «Коммуникационная платформа», которую в ЕС называют юрлицом платформы «Макс».

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявлял, что Apple без объяснения причин исключила «Макс» из своего магазина приложений, ограничив доступ к нему более 20 миллионам пользователей. Позже все сервисы VK пропали из App Store.

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