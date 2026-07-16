Бензиновый ажиотаж как «синдром гречки»: что происходит на автозаправках Татарстана

За последние две недели в Татарстане наблюдается 20-процентное увеличение отпуска бензина на автозаправочных станциях. Власти республики связывают это с массовым приобретением топлива впрок. Эксперты же сравнивают текущую ситуацию с «синдромом гречки», когда опасения незадолго до дефицита сами провоцируют ажиотажный спрос. Об этом пишет ИА «Татар-информ».
Ранее, 2 июля, ситуация на рынке ГСМ в Татарстане была иной. На заправках четырех сетей в Казани очередей не наблюдалось. Только на станциях «Татнефти» действовали ограничения: продажа бензина АИ-92 и АИ-95 была лимитирована 30 литрами, а дизельного топлива — 60 литрами.
За истекшие две недели ситуация кардинально изменилась. Отмечен 20-процентный рост отпуска горючего, на АЗС появились очереди. Руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова сообщила о «паническом спросе», когда прежний дневной объем продаж топлива закупается всего за 6 часов, фиксируется массовый выкуп бензина впрок. Несмотря на увеличение поставок, напряженность на заправках не спадает.
Автозаправочные станции информируют водителей о запрете слива бензина в канистры, однако не все прислушиваются к рекомендациям. Это приводит к образованию очередей и искусственному дефициту. Власти призывают граждан заправляться по мере необходимости, не поддаваясь панике, поскольку каждая купленная «про запас» канистра лишает топлива других, отмечается в материале информагентства.
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил ответственным службам проводить регулярные проверки на АЗС и пресекать нарушения. По словам Галимовой, поставки топлива осуществляются по графику, запасов достаточно.
Корреспондент информагенства зафиксировал отсутствие бензина на заправках четырех сетей в Казани. Топливо было доступно на «ТАИФ-НК», где цены остались прежними: АИ-92 — 69,75 рубля, АИ-95 — 75,35 рубля. К одной из таких заправок выстроилась внушительная очередь. Водители, простоявшие там по полтора часа, подтвердили наличие бензина. На заправках «Татнефти» топливо отсутствовало, но автомобилисты ожидали прибытия бензовозов.
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина полагает, что всплеск спроса вызван тревожными новостями, в частности, сообщениями об атаках на нефтеперерабатывающие заводы. Она подчеркивает, что ажиотажный спрос не означает нехватку топлива, а скорее является психологической реакцией. По ее мнению, ситуация стабилизируется через одну-две недели, когда потребители осознают наличие топлива. Нефтепереработчики уже скорректировали логистику для увеличения поставок.
Изменилось и поведение водителей: они стали чаще заправляться, не дожидаясь полного опустошения бака, что создает дополнительную нагрузку на АЗС. Бунина призывает отказаться от покупки топлива сверх необходимого и использования канистр, так как хранение бензина в домашних условиях опасно.
Повышенный спрос на бензин сравнивают с «синдромом гречки» — явления, когда опасения дефицита провоцируют массовую скупку товаров.
Эксперт Игорь Кох отмечает, что ажиотажный спрос, не подкрепленный реальными причинами, может сам по себе привести к дефициту и росту цен. Если же объективные проблемы существуют, то такой спрос лишь усугубляет ситуацию. Он добавил, что вспышки повышенного спроса возникают периодически, обычно на основе неожиданной информации.
Для проверки наличия бензина на АЗС Казани можно использовать онлайн-сервисы и мобильные приложения некоторых банков.