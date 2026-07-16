Бензиновый ажиотаж как «синдром гречки»: что происходит на автозаправках Татарстана

Эксперт Игорь Кох отмечает, что ажиотажный спрос, не подкрепленный реальными причинами, может сам по себе привести к дефициту и росту цен. Если же объективные проблемы существуют, то такой спрос лишь усугубляет ситуацию. Он добавил, что вспышки повышенного спроса возникают периодически, обычно на основе неожиданной информации.