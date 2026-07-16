В Нижегородкой области ищут сварщиков на зарплату 246 тысяч рублей

В Нижегородской области в июне 2026 года зафиксирован рост спроса на работников промышленных предприятий — показатели превышают данные за аналогичный месяц предыдущего года. Сведения предоставлены пресс‑службой платформы «Авито Работа».
Наиболее заметная динамика отмечена в сегменте инженерных специальностей: количество открытых вакансий увеличилось на 44%. Средний уровень оплаты труда для инженеров в регионе достиг 100 856 рублей.
Ещё одной востребованной категорией кадров стали сварщики: число предложений для них выросло на 40% относительно июня 2025 года. При этом средний размер зарплатного предложения для сварщиков составил внушительные 246 020 рублей.
Кроме того, на 35% увеличился спрос на аппаратчиков. Работодатели в среднем готовы платить таким специалистам 81 250 рублей.
Ранее нижегородцы назвали свои зарплатные ожидания. Половина жителей региона не готова снижать зарплатные ожидания даже ради гарантированного трудоустройства.