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СФР будет проверять волгоградцев по месту фактического жилья

С 21 июля волгоградцам изменят правила учета нулевого дохода.

С 21 июля в Волгограде меняются правила учета нулевого дохода при назначении единого пособия. Объективной причиной отсутствия дохода теперь будет считаться уход за близким родственником заявителя или члена его семьи, подтвержденный в СФР. Это коснется получателей пособия в регионе.

В Соцфонде объяснили, что ранее нулевой доход без уважительной причины мог стать поводом для отказа в пособии. Теперь уход за близким родственником официально относят к объективным причинам, если факт подтвержден в Социальном фонде России.

Кроме того, Соцфонд начнет проверять проживание заявителя по месту пребывания или фактического места жительства. Проверка будет идти независимо от региона подачи заявления и величины прожиточного минимума в этом регионе.

Ранее сообщалось о переводе денег с карту на карту.