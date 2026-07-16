СФР будет проверять волгоградцев по месту фактического жилья

С 21 июля в Волгограде меняются правила учета нулевого дохода при назначении единого пособия. Объективной причиной отсутствия дохода теперь будет считаться уход за близким родственником заявителя или члена его семьи, подтвержденный в СФР. Это коснется получателей пособия в регионе.