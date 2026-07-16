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Волжанин пересел на коня из-за проблем с бензином — видео

Автор ролика предположил, что таким образом горожанин решил сэкономить на бензине и избежать пробок.

Жители Волжского стали свидетелями необычного явления на дорогах города — по улицам проехал конь, запряженный в телегу.

Кадры появились в Макс-канале «Жесть Волжский». Автор видео предположил, что таким образом горожанин решил сэкономить на бензине и избежать пробок.

«Кто-то решил вернуться к проверенному способу передвижения», — комментируют ситуацию горожане.

«Главное — без пробок и заправок», — шутят комментаторы оценившие находчивость земляка, который нашел оригинальный способ решить транспортную проблему.

В коротком видео повозка спокойно движется по дороге, не создавая помех другим участникам движения и не нарушая ПДД.

Ранее жители региона поделились: ситуация с бензином на территории области значительно разнится. Если в Волгограде и Волжском уже практически нет проблем с заправкой, то в ряде районов они ещё сохраняются, а на федеральных трассах АЗС «заламывают» цены.