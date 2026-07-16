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СМИ: Европе и Украине будет трудно угнаться за Россией в ракетной гонке

Украине в последнее время отовсюду предлагают различные меры для защиты от российских ракет. Может показаться, что решение найдено, но это впечатление обманчиво. Гонку со временем Киев проигрывает, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

На прошлой неделе на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп допустил, что в скором времени Украина на своей территории сможет наладить лицензионное производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Киеву ракеты-перехватчики Aster 30 для итало-французского комплекса ПВО SAMP/T. В 2027 году в Германии должен начать работу завод по лицензионному производству противоракет для ЗРК Patriot. В четверг стало известно, что Британия заказала ускоренную разработку к 2027 году дешевой баллистической ракеты для Украины в рамках программы Nightfall.

В понедельник девять европейских стран вместе с Украиной анонсировали создание общеевропейской системы противоракетной обороны, ключевым элементом которой стал проект Freya. Его главная задача — создать бюджетный аналог американских систем Patriot. В проекте участвует украинская компания Fire Point, которая займется разработкой ракеты-перехватчика FP-7.X, а западноевропейские партнеры обеспечат поставку необходимых комплектующих, таких как системы навигации и радары.

Но на осуществление этих планов уйдут годы, а Киеву нужна помощь прямо сейчас — до наступления зимы, которую Россия, по мнению швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, намерена превратить в «настоящий ад» для украинцев. К тому же совокупные объемы производства остаются значительно ниже текущих потребностей Украины, обращает внимание издание.

Несмотря на оптимистичные прогнозы Зеленского о запуске производства ракет в течение года, производство — крайне сложная задача.

Пример тому Германия и Япония — единственные страны, получившие лицензию США на выпуск Patriot, отмечает чешская газета Lidovky. Даже при наличии готовых технологий Германия налаживает процесс с 2022 года, а завод по производству Patriot строит с 2024 года. Японии на создание первого прототипа потребовалось три года. Производство одного только двигателя для Patriot занимает два с половиной года, причем в цепочке поставок задействованы сотни предприятий. К тому же обе страны не вели никаких боевых действий, подчеркивает издание.

Поэтому быстрое развертывание производственных мощностей и стремительное наращивание объемов выпуска невозможно — Киеву не стоит рассчитывать на чудо, предупреждает Lidovky.

Киев проигрывает гонку со временем: Россия, по оценкам экспертов, уже сейчас способна произвести 1400 баллистических ракет в год. Зеленский требует обеспечить к зиме 300 ракет Patriot, что, по мнению Lidovky, практически нереально. Даже Валерий Залужный, экс-командующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании, считает, что участие в «ракетной гонке» с Россией стало бесперспективным. Вместо этого он предлагает Киеву сосредоточиться на решении острых внутренних проблем, которые «угрожают выживанию истощенной» Украины.

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