СМИ: Европе и Украине будет трудно угнаться за Россией в ракетной гонке

Пример тому Германия и Япония — единственные страны, получившие лицензию США на выпуск Patriot, отмечает чешская газета Lidovky. Даже при наличии готовых технологий Германия налаживает процесс с 2022 года, а завод по производству Patriot строит с 2024 года. Японии на создание первого прототипа потребовалось три года. Производство одного только двигателя для Patriot занимает два с половиной года, причем в цепочке поставок задействованы сотни предприятий. К тому же обе страны не вели никаких боевых действий, подчеркивает издание.