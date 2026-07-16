СМИ: Европе и Украине будет трудно угнаться за Россией в ракетной гонке

На прошлой неделе на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп допустил, что в скором времени Украина на своей территории сможет наладить лицензионное производство ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.
На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Киеву ракеты-перехватчики Aster 30 для итало-французского комплекса ПВО SAMP/T. В 2027 году в Германии должен начать работу завод по лицензионному производству противоракет для ЗРК Patriot. В четверг стало известно, что Британия заказала ускоренную разработку к 2027 году дешевой баллистической ракеты для Украины в рамках программы Nightfall.
В понедельник девять европейских стран вместе с Украиной анонсировали создание общеевропейской системы противоракетной обороны, ключевым элементом которой стал проект Freya. Его главная задача — создать бюджетный аналог американских систем Patriot. В проекте участвует украинская компания Fire Point, которая займется разработкой ракеты-перехватчика FP-7.X, а западноевропейские партнеры обеспечат поставку необходимых комплектующих, таких как системы навигации и радары.
Но на осуществление этих планов уйдут годы, а Киеву нужна помощь прямо сейчас — до наступления зимы, которую Россия, по мнению швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung, намерена превратить в «настоящий ад» для украинцев. К тому же совокупные объемы производства остаются значительно ниже текущих потребностей Украины, обращает внимание издание.
Пример тому Германия и Япония — единственные страны, получившие лицензию США на выпуск Patriot, отмечает чешская газета Lidovky. Даже при наличии готовых технологий Германия налаживает процесс с 2022 года, а завод по производству Patriot строит с 2024 года. Японии на создание первого прототипа потребовалось три года. Производство одного только двигателя для Patriot занимает два с половиной года, причем в цепочке поставок задействованы сотни предприятий. К тому же обе страны не вели никаких боевых действий, подчеркивает издание.
Киев проигрывает гонку со временем: Россия, по оценкам экспертов, уже сейчас способна произвести 1400 баллистических ракет в год. Зеленский требует обеспечить к зиме 300 ракет Patriot, что, по мнению Lidovky, практически нереально. Даже Валерий Залужный, экс-командующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании, считает, что участие в «ракетной гонке» с Россией стало бесперспективным. Вместо этого он предлагает Киеву сосредоточиться на решении острых внутренних проблем, которые «угрожают выживанию истощенной» Украины.