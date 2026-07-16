АвтоВАЗ повысил тягу и мощность двигателей

В ходе модернизации в конструкцию внесли ряд существенных изменений: установлена новая головка блока цилиндров, обновлены впускная система и шатунно-поршневая группа, добавлены форсунки охлаждения поршней, модернизирована топливная аппаратура и применен более производительный масляный насос. При этом значительная часть технических решений унифицирована для обоих агрегатов — это позволит упростить производство и снизить издержки на обслуживание.