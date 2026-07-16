Прокуратура вернула в бюджет Нижегородской области более 550 млн рублей

В первом полугодии 2026 года надзорному ведомству в судебном порядке удалось добиться возмещения свыше 550 млн рублей ущерба, причиненного бюджетам различных уровней неправомерными действиями граждан и организаций. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Среди наиболее крупных удовлетворенных исков — взыскание 132 млн рублей незаконного дохода с лиц, занимавшихся нелегальной банковской деятельностью. Кроме того, по решению суда с руководителя коммерческой организации взыскали 122 млн рублей неуплаченных налогов, а с саморегулируемой организации строителей — 130 млн рублей за срыв возведения детского сада, спортивных объектов и благоустройства недобросовестным подрядчиком.
В настоящее время на рассмотрении в судах находятся еще 45 аналогичных исковых заявлений от прокуроров. Совокупный объем требований по ним превышает 1,2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что предложена кандидатура нового прокурора Нижегородской области.