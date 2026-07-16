Прокуратура вернула в бюджет Нижегородской области более 550 млн рублей

Среди наиболее крупных удовлетворенных исков — взыскание 132 млн рублей незаконного дохода с лиц, занимавшихся нелегальной банковской деятельностью. Кроме того, по решению суда с руководителя коммерческой организации взыскали 122 млн рублей неуплаченных налогов, а с саморегулируемой организации строителей — 130 млн рублей за срыв возведения детского сада, спортивных объектов и благоустройства недобросовестным подрядчиком.