Оборонные расходы стран ЕС продолжают расти

В EDA подчеркивают, что тенденция сохранится. Ожидается, что в 2026 году оборонные бюджеты вырастут до 454 млрд евро.
Доля военных трат в экономике тоже растет. В 2025 году они составили 2,2% от совокупного ВВП Евросоюза. Прогноз на следующий год — 2,4%.
Авторы документа подсчитали и нагрузку на граждан. В среднем каждый налогоплательщик из стран ЕС в 2025 году отдал на оборону около 1 тыс. евро. Это вдвое больше, чем в 2014 году.
Данные для доклада EDA за 2025−2026 годы предоставили министерства обороны всех 27 стран, входящих в союз.