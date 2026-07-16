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Оборонные расходы стран ЕС продолжают расти

Страны Европейского союза резко нарастили военные расходы. Согласно свежему докладу Европейского оборонного агентства (EDA), в 2025 году государства-члены потратили на оборону 418 млрд евро. Это на 20% больше, чем годом ранее.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В EDA подчеркивают, что тенденция сохранится. Ожидается, что в 2026 году оборонные бюджеты вырастут до 454 млрд евро.

Доля военных трат в экономике тоже растет. В 2025 году они составили 2,2% от совокупного ВВП Евросоюза. Прогноз на следующий год — 2,4%.

Авторы документа подсчитали и нагрузку на граждан. В среднем каждый налогоплательщик из стран ЕС в 2025 году отдал на оборону около 1 тыс. евро. Это вдвое больше, чем в 2014 году.

Данные для доклада EDA за 2025−2026 годы предоставили министерства обороны всех 27 стран, входящих в союз.