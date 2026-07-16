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Стармер анонсировал выделение €300 млн на истребители для ВСУ

Глава правительства Великобритании Кир Стармер объявил о выделении 300 миллионов евро на поставку Украине шведских истребителей Gripen. Об этом сообщили в британском правительстве.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Уточняется, что эти средства пойдут на приобретение 16 самолетов, а также на обучение пилотов и инженеров и подготовку необходимых запчастей.

Стармер, который покинет пост премьера на следующей неделе, посетил Киев 16 июля.

Осенью прошлого года Украина заявляла о планах купить до 150 шведских истребителей Gripen серии E в ближайшие 10−15 лет.

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