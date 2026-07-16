Стармер анонсировал выделение €300 млн на истребители для ВСУ

Уточняется, что эти средства пойдут на приобретение 16 самолетов, а также на обучение пилотов и инженеров и подготовку необходимых запчастей.
Стармер, который покинет пост премьера на следующей неделе, посетил Киев 16 июля.
Осенью прошлого года Украина заявляла о планах купить до 150 шведских истребителей Gripen серии E в ближайшие 10−15 лет.
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