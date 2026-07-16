Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работников из Узбекистана направили на предприятия Витебской области

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Прибывшие из Узбекистана работники уже распределены по предприятиям и организациям Витебской области, сообщили в пресс-службе МВД по итогам рабочего совещания с участием министра внутренних дел Ивана Кубракова.

Источник: Sputnik.by

В ведомстве отметили, что Беларусь остается привлекательной для трудовых мигрантов, и органы внутренних дел содействуют их полной адаптации в республике.

По словам главы правоохранительного ведомства, ситуация с миграционные процессами остается под контролем, не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую ситуацию в стране.

Что касается трудовых мигрантов из Узбекистана, то, по словам Кубракова, их уже распределили на предприятия Витебской области. Прежде всего прибывшим обеспечена занятость в сфере агропромышленного комплекса.

«Иностранцы (прибывшие граждане из Узбекистана — Sputnik) уже распределены по предприятиям и организациям Витебской области, в первую очередь в сфере АПК», — говорится в сообщении.

Кубраков подчеркнул, что главной задачей сотрудников и специалистов органов внутренних дел является оказание гостям всей необходимой помощи: от регистрации до полноценной адаптации в Беларуси.

Глава ведомства также поручил сотрудникам милиции помогать прибывшим в решении возникающих вопросов совместно с другими государственными органами.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что нужно приглашать людей работать в Беларуси.

Так, для работы в аграрном секторе в Беларусь прибыли более 200 граждан Узбекистана.

Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник в свою очередь добавил, что в дальнейшем на работу в Витебскую область пригласят еще пять тысяч узбеков.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше