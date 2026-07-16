Работников из Узбекистана направили на предприятия Витебской области

В ведомстве отметили, что Беларусь остается привлекательной для трудовых мигрантов, и органы внутренних дел содействуют их полной адаптации в республике.
По словам главы правоохранительного ведомства, ситуация с миграционные процессами остается под контролем, не оказывает влияния на общественную безопасность и социально-политическую ситуацию в стране.
Что касается трудовых мигрантов из Узбекистана, то, по словам Кубракова, их уже распределили на предприятия Витебской области. Прежде всего прибывшим обеспечена занятость в сфере агропромышленного комплекса.
«Иностранцы (прибывшие граждане из Узбекистана — Sputnik) уже распределены по предприятиям и организациям Витебской области, в первую очередь в сфере АПК», — говорится в сообщении.
Кубраков подчеркнул, что главной задачей сотрудников и специалистов органов внутренних дел является оказание гостям всей необходимой помощи: от регистрации до полноценной адаптации в Беларуси.
Глава ведомства также поручил сотрудникам милиции помогать прибывшим в решении возникающих вопросов совместно с другими государственными органами.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что нужно приглашать людей работать в Беларуси.
Так, для работы в аграрном секторе в Беларусь прибыли более 200 граждан Узбекистана.
Председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник в свою очередь добавил, что в дальнейшем на работу в Витебскую область пригласят еще пять тысяч узбеков.