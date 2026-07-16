Севастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС

«Максимальный пакет мер поддержки подготовлен. Возможно, по по обратной связи будем смотреть, дополнять и изменять. Тем не менее, там около 250 миллионов (рублей) пакет “весит” по тем льготам, которые будут предоставлены», — сказал градоначальник.
В частности, для тех, кто арендует землю и помещения у города, арендная плата снизится на 75% на три месяца (с 1 июля по 30 сентября). Эта льгота затронет предприятия торговли, промышленности, строительства, туризма, сельского хозяйства, общественного питания, транспортной сферы.
Чтобы получить данную меру поддержки, нужно до 31 октября обратиться в департамент имущественных и земельных отношений или к своему арендодателю для заключения допсоглашения.
Для предпринимателей будет работать отдельное «окно», чтобы документы оформлялись быстро и без очередей, указал Развожаев.
Для владельцев торговых павильонов плата за размещение снижается на 50%. Это будет сделано автоматически. Местных производителей продуктов, у которых есть свои павильоны, власти полностью освободят от платы до конца года.
Также продолжает действовать освобождение от платы за размещение для летних кафе.
Ранее аналогичные меры поддержки бизнеса были приняты в Крыму. В частности, для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих имущество республики, установлено снижение арендной платы на 75%. Мера поддержки касается производства продуктов питания, напитков, гостиничного бизнеса и предоставления мест временного проживания, деятельности санаторно-курортных организаций, детского отдыха, демонстрации кинофильмов.
Еще одна мера поддержки для бизнеса предусматривает отсрочку платежей за землю, которые подлежат оплате до 20 декабря 2026 года, по договорам аренды, заключенным в период с 1 июля по 1 ноября 2026 года.
Ранее сообщалось, что власти Крыма разработали комплекс мер поддержки крымских предпринимателей в условия режима чрезвычайной ситуации. В их числе отсрочка платы за землю, льготные микрозаймы и другие механизмы.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.