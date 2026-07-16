Севастополь выделил 250 миллионов рублей на поддержку бизнеса в условиях ЧС

«Максимальный пакет мер поддержки подготовлен. Возможно, по по обратной связи будем смотреть, дополнять и изменять. Тем не менее, там около 250 миллионов (рублей) пакет “весит” по тем льготам, которые будут предоставлены», — сказал градоначальник.