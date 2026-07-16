Ипотечный рынок Татарстана показал рекордный рост в июне

По данным, Управления Росреестра по РТ, всего за месяц зарегистрировано 6 476 сделок с использованием жилищных кредитов. Это на 26,3% больше, чем в мае 2026 года (5 126 сделок), и на 51,9% превышает показатель июня 2025 года (4 264 сделки).