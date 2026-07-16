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Ипотечный рынок Татарстана показал рекордный рост в июне

Рынок ипотечного кредитования в Республике Татарстан в июне 2026 года продемонстрировал взрывной рост.

По данным, Управления Росреестра по РТ, всего за месяц зарегистрировано 6 476 сделок с использованием жилищных кредитов. Это на 26,3% больше, чем в мае 2026 года (5 126 сделок), и на 51,9% превышает показатель июня 2025 года (4 264 сделки).

Такая динамика подтверждает данные Банка России о повышенном спросе на «Семейную ипотеку» в конце июня в ожидании изменения условий программы, которые должны были вступить в силу в июле. Заемщики стремились закрыть сделки на старых, более выгодных условиях.

Наибольший прирост показала Казань: в столице республики количество ипотечных сделок выросло с 1 854 в мае до 2 241 в июне, то есть на 20,9%. Однако основной объем сделок традиционно приходится на районы республики за пределами Казани — 4 235 договоров (65,4% от общего числа), где рост к маю составил 29,4%.

Ранее «ДОМ.РФ» опубликовал отчет, из которого следует, что в Татарстане объем ипотечных выдач составил порядка 3,8 млрд рублей, что на 77% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

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