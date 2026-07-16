Мошенники едва не развели на деньги главу Володарского округа Дмитрия Третьякова

Дмитрий Третьяков посоветовал, что как только у вас по телефону просят назвать цифры из СМС или данные карты — лучше сразу положить трубку. А если есть сомнения, можно перезвонить в свою управляющую компанию по номеру, который указан в официальной квитанции.