Мошенники едва не развели на деньги главу Володарского округа Дмитрия Третьякова

Глава Володарского округа Дмитрий Третьяков чуть не стал жертвой аферистов. Об этом чиновник рассказал на своей страничке в соцсетях.
По его словам, утром ему позвонили якобы из управляющей компании. Сказали, что в доме меняют подъездные двери и домофоны, а чтобы завтра курьер выдал новые ключи, нужно продиктовать код из СМС.
«Всё звучало очень правдоподобно — двери в подъезде действительно давно требуют замены. Я уже хотел назвать цифры из сообщения, но вовремя остановился», — рассказал подробности он.
«Друзья, запомните простое правило: никакие коды из СМС нельзя сообщать никому. Ни сотрудникам управляющей компании, ни полиции, ни банку, ни кому бы то ни было ещё. Настоящие службы никогда не просят продиктовать коды по телефону», — напомнил он подписчикам.
Дмитрий Третьяков посоветовал, что как только у вас по телефону просят назвать цифры из СМС или данные карты — лучше сразу положить трубку. А если есть сомнения, можно перезвонить в свою управляющую компанию по номеру, который указан в официальной квитанции.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что мошенники придумали новую схему с ускоренной поверкой счётчиков.