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По решению правительства России: Башкирии спишут часть долгов по бюджетным кредитам

Башкирской казне спишут часть долгов по бюджетным кредитам.

Источник: Комсомольская правда

Накануне Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам 9 регионам страны. Вошла в их число и Башкирия — республиканской казне спишут в общей сложности 12 млн рублей.

В список регионов, которым, согласно распоряжению Правительства России спишут две трети долгов по бюджетным кредитам, вошли помимо Башкирии также Чеченская республика, республика Алтай, Ивановская, Орловская, Ленинградская, Саратовская, Тамбовская и Тверская области.

Сумма списания в каждом регионе будет разная: она зависит от вложений субъекта в обновление инфраструктуры ЖКХ, затрат на программу по расселению аварийного жилья и модернизацию общественного транспорта.

Общая сумма списанных бюджетных кредитов в 9 регионах составит 8,4 млрд рублей.