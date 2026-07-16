В приложении СберKids дети смогут сами пополнить баланс мобильного телефона

«Оплата мобильной связи — одна из самых частых просьб детей, которые пользуются приложением СберKids. Раньше для этого нужно было идти через родителей или сторонний сайт, а теперь ребёнок может справиться с этим самостоятельно, в один шаг с главного экрана. При этом родители по-прежнему контролируют расходы через лимиты на карте, так что ребёнок не останется без связи, но и траты остаются прозрачными. Это только первый шаг — в ближайшее время в приложении появятся и другие функции, которые запрашивают наши юные пользователи».