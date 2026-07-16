Авария в Прикамье остановила движение поездов

Сотрудники филиала РЖД «Свердловская железная дорога» оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. К поврежденному участку прибыли два восстановительных поезда, автотракторная и специализированная техника, 270 железнодорожников. В СвЖД принесли извинения пассажирам поездов за причиненные неудобства и пообещали, что при задержке рейсов на срок более четырех часов они будут обеспечены питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.