Авария в Прикамье остановила движение поездов

В Пермском крае произошла крупная авария. В ночь на 16 июля пять вагонов и локомотив грузового поезда сошли с путей и перевернулись. Движение на участке железной дороги полностью прекратилось.
Причиной, по версии Центрального межрегионального следственного управления СК России, стал размыв грунта под железнодорожным полотном. Его спровоцировали затяжные дожди, от которых уже пострадали несколько селений. К счастью, в аварии никто не пострадал, но железнодорожные пути и опора контактной сети оказались разрушены.
За ночь в ожидании починки путей на участке Кишерть — Шумково скопилось девять пассажирских поездов. К утру изменилось расписание пригородных электричек: некоторые маршруты сократили до станции Кунгур, откуда пассажиров перевозили автобусами до станции Кишерть.
Сотрудники филиала РЖД «Свердловская железная дорога» оперативно приступили к ликвидации последствий аварии. К поврежденному участку прибыли два восстановительных поезда, автотракторная и специализированная техника, 270 железнодорожников. В СвЖД принесли извинения пассажирам поездов за причиненные неудобства и пообещали, что при задержке рейсов на срок более четырех часов они будут обеспечены питанием на станциях Пермь, Екатеринбург и Шувакиш.
К расследованию причин аварии на железной дороге приступила Уральская транспортная прокуратура. Следователи начали выполнять комплекс проверочных мероприятий на месте происшествия. После завершения этих работ ими будет принято процессуальное решение, заявили в ведомстве.
Помимо расследования обстоятельств аварии прокуратура проследит за тем, чтобы права пассажиров поездов, простаивающих в ожидании починки путей, не пострадали из-за изменения порядка курсирования железнодорожного транспорта на территории Пермского края.