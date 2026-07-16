Беларусь увеличивает поставки цемента в Калининградскую область

В правительстве отметили, что в 2025 году общее потребление цемента в области составило 563 тыс. тонн, из которых 87,9 тыс. тонн доставили из Беларуси. «Беларусь остается для Калининградской области одним из ключевых поставщиков цемента, щебня, металлоконструкций, кабельной продукции, стекла, лесоматериалов и отделочных материалов. Номенклатура взаимных поставок постоянно расширяется, а стоимостные объемы импорта и экспорта демонстрируют устойчивый рост», — отметил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.