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Беларусь увеличивает поставки цемента в Калининградскую область

С мая стартовали поставки субсидированного цемента в биг-бэгах.

В 2026 году плановый объем поставок цемента в Калининградскую область увеличится до 575 тыс. тонн. Из них Белорусская цементная компания поставит 100 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Помимо этого, с мая стартовали поставки субсидированного цемента в биг-бэгах. В Калининград уже доставили 16,097 тыс. тонн белорусского цемента, в том числе 11,268 тыс. тонн в биг-бэгах, 1,185 тыс. тонн в мешках по 25 килограммов и 3,644 тыс. тонн навалом.

В правительстве отметили, что в 2025 году общее потребление цемента в области составило 563 тыс. тонн, из которых 87,9 тыс. тонн доставили из Беларуси. «Беларусь остается для Калининградской области одним из ключевых поставщиков цемента, щебня, металлоконструкций, кабельной продукции, стекла, лесоматериалов и отделочных материалов. Номенклатура взаимных поставок постоянно расширяется, а стоимостные объемы импорта и экспорта демонстрируют устойчивый рост», — отметил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз.

Напомним, что в 2026 году Литва сократила квоты на транзит цемента в Калининградскую область до 226 тысяч тонн. Годом ранее по железной дороге разрешали поставить в регион 232 тыс. тонн стройматериалов, а в 2024 году — 212 тыс. тонн.

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