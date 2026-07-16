Глава Марий Эл заявил, что в регионе не будет жестких мер по топливу

Власти Марий Эл не будут вводить продажу бензина по четным и нечетным дням, очереди по QR-кодам на АЗС и другие серьезные ограничения по топливу в республике, заявил глава региона Юрий Зайцев по итогам заседания оперативного штаба.
«Правительство республики приняло принципиальное решение: никаких жестких ограничений мы вводить не будем. Никаких “четно-нечетных” заправок, никаких QR-кодов. Мы считаем, что запреты в такой ситуации только усилят панику и ажиотаж и создадут новые проблемы», — написал он.
Среди принятых властями республики мер Зайцев назвал ежедневный мониторинг обстановки, результаты которого ему регулярно направляют. «Кроме того, через автоматизированную информационную систему оперативные данные видят и ответственные лица, что позволит оптимизировать работу», — добавил глава региона.
«Кроме того, в Йошкар-Оле привлечены волонтеры для организации помощи автовладельцам на автозаправочных станциях. Рекомендую главам других муниципалитетов тоже использовать такой опыт столицы», — отметил Зайцев.
По его поручению также расширен перечень категорий потребителей, подлежащих заправке ГСМ без ограничений и в первоочередном порядке. Глава республики попросил представителей топливного рынка предусмотреть для таких потребителей отдельную колонку на АЗС.
«Мы ведем ежедневные переговоры с руководством крупных топливных компаний. Уже на сегодня в республику отгружаются объемы топлива, равные среднесуточному потреблению в аналогичном периоде прошлого года», — подчеркнул он.
По словам Зайцева, объем продаж на АЗС не только сохранился на уровне прошлого года, но и продемонстрировал незначительный рост.
«Понимаю беспокойство жителей, но могу заверить, что сам часто езжу за рулем и также стою в очередях. И никто из чиновников не пользуется служебным положением. Прошу жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и доверять проверенным источникам. Уверен, вместе мы справимся!» — заключил глава республики.
Накануне вице-премьер Александр Новак провел заседание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого Федеральной антимонопольной службе (ФАС) было дано поручение проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10% с текущих 16%. До этого он также говорил, что на совещании обсуждалась необходимость в приоритетном порядке обеспечить заправку топливом автомобилей, поставляющих продукты питания в крупные коммерческие торговые сети.
По подсчетам РБК, полные или частичные меры контроля продажи топлива затронули на сегодняшний день около 80 регионов России. В начале июля источники РБК рассказали, что в правительстве обсуждают новые меры по насыщению топливного рынка и удержанию цен на бензин и дизель. Для разрешения топливного кризиса ведомства предлагают в том числе разработать механизм своповых операций с нефтепродуктами на товарной бирже.
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