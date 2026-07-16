На севере Пермского края появятся этно-деревня и выставочная зона

Кроме того, в городе начали обустраивать ещё один важный объект — сквер памяти участников СВО. Его центром станет монумент с именами героев, погибших в зоне спецоперации. Площадку осветят, а также установят лавочки. Уже сейчас в сквере идут земляные работы.