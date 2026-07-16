На севере Пермского края появятся этно-деревня и выставочная зона

Этно-деревня и выставочная зона появятся в Красновишерском парке, сообщает правительство Пермского края.
16 июля губернатор Прикамья Дмитрий Махонин совершил рабочий выезд на север региона. Краевой глава ознакомился с благоустройством Красновишерска и Чердынского округа.
В Красновишерске преображают «Парк Бумажников» в районе дворца культуры. Скоро у жителей города появятся комфортные спортивные и детские площадки, зона для выгула собак, а также сцена для массовых мероприятий. Территорию парка украсят арт-объектами. Изюминкой проекта станут этно-деревня и выставочная зона. Новая площадка откроется осенью 2026 года.
Кроме того, в городе начали обустраивать ещё один важный объект — сквер памяти участников СВО. Его центром станет монумент с именами героев, погибших в зоне спецоперации. Площадку осветят, а также установят лавочки. Уже сейчас в сквере идут земляные работы.
Сквер СВО появится в Красновишерске за счёт инициативного бюджетирования. Жители города сами выбрали этот проект для реализации.
В Чердыне Дмитрий Махонин оценил благоустройство Комсомольского сквера. Проект включает пять зон: «павильон-чайная», площадка для праздников, игровая площадка, входная зона и зона «тихого отдыха». Весь проект объединён променадом.
Также в городе появились смотровые площадки, с которых жители и гости Чердыни смогут увидеть Полюдов камень.
Работы по благоустройству территорий ведутся также в Соликамске, Краснокамске, Кудымкаре, Чернушке и Усолье.
Ранее сайт perm.aif.ru пообщался с ландшафтным архитектором Галиной Пашковской, которая принимала участие в создании эспланады и набережной в Перми. Эксперт рассказала, почему одни деревья приживаются, а другие нет, и о том, из чего складывается ландшафт города.