Владимир Путин может приехать на форум в Нижний Новгород

Президент России Владимир Путин может поучаствовать на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, который состоится 24−25 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Целью форума является выявление и поддержка общественно занчимых инициатив. Он объединит различных лидеров и экспертов в экономической сфере, НКО, образования, технологического и социального развития и др.
Планируется, что Владимир Путин примет участие в пленарном заседании, где представят лучшие инициативы по итогам отбора.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует расширить сотрудничество с Танзанией.