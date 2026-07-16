Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владимир Путин может приехать на форум в Нижний Новгород

Форум «Сильные идеи для нового времени» состоится 24−25 августа.

Президент России Владимир Путин может поучаствовать на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде, который состоится 24−25 августа. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Целью форума является выявление и поддержка общественно занчимых инициатив. Он объединит различных лидеров и экспертов в экономической сфере, НКО, образования, технологического и социального развития и др.

Планируется, что Владимир Путин примет участие в пленарном заседании, где представят лучшие инициативы по итогам отбора.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область планирует расширить сотрудничество с Танзанией.