Компания Hyundai подала заявки в Роспатент на четыре новых товарных знака

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai зарегистрировала четыре новых товарных знака в России. Об этом стало известно РИА Новости из электронной базы данных Роспатента.
Согласно документам, компания подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков, включающих логотипы Genesis и Hyundai, на 2024 и 2025 годы. В июле 2026 года Роспатент принял решение о регистрации этих знаков.
Hyundai теперь может ремонтировать и обслуживать автомобили в России, продавать топливные насосы, предоставлять цифровые услуги, а также производить и реализовывать еду и напитки.
Отметим, что в 2026 году Hyundai окончательно утратила возможность вернуть свой завод по производству автомобилей, находящийся в Санкт-Петербурге. 31 января истёк срок опциона, по которому южнокорейский производитель мог выкупить обратно своё имущество после ухода из России. Предприятие осталось под контролем российских юрлиц.