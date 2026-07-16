Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Hyundai подала заявки в Роспатент на четыре новых товарных знака

Южнокорейский автопром снова восстанавливает товарные знаки в России.

Источник: Комсомольская правда

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai зарегистрировала четыре новых товарных знака в России. Об этом стало известно РИА Новости из электронной базы данных Роспатента.

Согласно документам, компания подала четыре заявки на регистрацию товарных знаков, включающих логотипы Genesis и Hyundai, на 2024 и 2025 годы. В июле 2026 года Роспатент принял решение о регистрации этих знаков.

Hyundai теперь может ремонтировать и обслуживать автомобили в России, продавать топливные насосы, предоставлять цифровые услуги, а также производить и реализовывать еду и напитки.

Отметим, что в 2026 году Hyundai окончательно утратила возможность вернуть свой завод по производству автомобилей, находящийся в Санкт-Петербурге. 31 января истёк срок опциона, по которому южнокорейский производитель мог выкупить обратно своё имущество после ухода из России. Предприятие осталось под контролем российских юрлиц.