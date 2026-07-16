Компания Hyundai подала заявки в Роспатент на четыре новых товарных знака

Отметим, что в 2026 году Hyundai окончательно утратила возможность вернуть свой завод по производству автомобилей, находящийся в Санкт-Петербурге. 31 января истёк срок опциона, по которому южнокорейский производитель мог выкупить обратно своё имущество после ухода из России. Предприятие осталось под контролем российских юрлиц.