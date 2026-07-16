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Euroclear после отклонения апелляции по иску ЦБ не признал юрисдикции суда РФ

Euroclear не признает юрисдикции российского суда после того, как суд в Москве отклонил его апелляционную жалобу против иска Банка России. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и Покрышкин» Максим Кульков, представляющий в суде Euroclear.

Euroclear не признает юрисдикции российского суда после того, как суд в Москве отклонил его апелляционную жалобу против иска Банка России. Об этом ТАСС сообщил управляющий партнер адвокатского бюро «Кульков, Колотилов и Покрышкин» Максим Кульков, представляющий в суде Euroclear.

«15 мая 2026 года Московский суд первой инстанции вынес решение в пользу Центрального банка Российской Федерации по его иску к Euroclear. Euroclear обжаловал решение суда, однако 16 июля 2026 года апелляционная жалоба была отклонена. Euroclear не признает юрисдикцию данного суда, а подобные требования не признаются законодательством ЕС», — отметил господин Кульков. Он добавил, что Euroclear будет оспаривать требования ЦБ РФ о взыскании с бельгийского депозитария €200 млрд.

В конце 2025 года ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, связанных с блокировкой активов. Суд удовлетворил иск 15 мая этого года. Euroclear это решение не признал. 26 мая суд в Москве обратил постановление о взыскании к немедленному исполнению, после чего бельгийский банк подал апелляцию. Сегодня суд в Москве ее отклонил.