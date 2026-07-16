Euroclear после отклонения апелляции по иску ЦБ не признал юрисдикции суда РФ

В конце 2025 года ЦБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с Euroclear €200 млрд убытков, связанных с блокировкой активов. Суд удовлетворил иск 15 мая этого года. Euroclear это решение не признал. 26 мая суд в Москве обратил постановление о взыскании к немедленному исполнению, после чего бельгийский банк подал апелляцию. Сегодня суд в Москве ее отклонил.