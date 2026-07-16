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Российский рынок акций обновил минимум сентября 2022 года

Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 16 июля снизился на 4,24%, до 2022,27 пункта. Это падение стало самым сильным с 26 сентября 2022 года.

Индекс Мосбиржи по итогам основной сессии 16 июля снизился на 4,24%, до 2022,27 пункта. Это падение стало самым сильным с 26 сентября 2022 года.

Индекс РТС снизился на 4,7% — до 813,43 пункта. Среди индексных акций сильнее всего упали бумаги VK (-12,7%) и «Полюса» (-10,6%). После отсечек на бирже годовых дивидендов упали бумаги «Совкомфлота» (-8,3%) и «Сургутнефтегаза» (-11,1%). Также подешевели акции «Русала» (-10%), «Татнефти» (-6,4%), ВТБ (-6,2%), «Газпрома» (-5,6%), «Транснефти» (-4,8%).

Российский фондовый рынок снижается на новостях геополитики и в ожидании дальнейших шагов Центробанка по ключевой ставке. Цикл падения индекса Мосбиржи начался в конце июня, после заседания совета директоров Банка России. 19 июня регулятор снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Жесткая просадка».