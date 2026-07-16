Российский рынок акций обновил минимум сентября 2022 года

Индекс РТС снизился на 4,7% — до 813,43 пункта. Среди индексных акций сильнее всего упали бумаги VK (-12,7%) и «Полюса» (-10,6%). После отсечек на бирже годовых дивидендов упали бумаги «Совкомфлота» (-8,3%) и «Сургутнефтегаза» (-11,1%). Также подешевели акции «Русала» (-10%), «Татнефти» (-6,4%), ВТБ (-6,2%), «Газпрома» (-5,6%), «Транснефти» (-4,8%).