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В Орловской области отменили схему заправки по четным и нечетным дням

В Орловской области отменили временную систему заправки автомобилей по схеме «чет-нечет», когда машины с четной первой цифрой госномера заправляются в четные дни календаря, а с нечетной — в нечетные, сообщил губернатор Андрей Клычков.

Источник: РБК

В Орловской области отменили временную систему заправки автомобилей по схеме «чет-нечет», когда машины с четной первой цифрой госномера заправляются в четные дни календаря, а с нечетной — в нечетные, сообщил губернатор Андрей Клычков.

По его словам, решение принято на заседании регионального оперативного штаба, поскольку уже в первые дни действия меры ситуация с очередями на АЗС стабилизировалась. Глава региона отметил, что более недели на заправках области не наблюдается очередей.

«Система “чет-нечет” оказалась эффективной и достигла своей главной цели — снять необоснованный ажиотаж. Ряд российских регионов взяли ее себе на вооружение и уже наблюдают значительное улучшение ситуации и на своих заправках. Однако для Орловской области уже нет острой необходимости придерживаться ее и дальше», — рассказал Клычков.

При этом, отметил губернатор, сохраняются ограничения на отпуск топлива: в пределах города — не более 30 л бензина на один автомобиль, на трассах — не более 50 л. Клычков объяснил, что эта мера продолжает действовать для борьбы с перекупщиками.

Правила продажи топлива по системе «чет-нечет» начали действовать в Орловской области с 4 июля. Для контроля за соблюдением порядка на АЗС дежурили сотрудники полиции, также был запущен сайт, где в режиме реального времени публиковалась информация о наличии топлива и об очередях на 57 заправках.

6 июля губернатор Андрей Клычков заявил, что ограничения могут отменить уже в середине недели, если в них отпадет необходимость. Однако 10 июля он сообщил, что, несмотря на стабилизацию ситуации, систему решили пока сохранить, чтобы избежать возвращения ажиотажного спроса на топливо.

По подсчетам РБК, к 16 июля полные или частичные ограничения на продажу топлива действуют примерно в 80 регионах России. Вице-премьер Александр Новак, комментируя ситуацию, связал дефицит топлива с «прилетами» по нефтеперерабатывающим заводам.

В конце июня президент Владимир Путин заявил, что проблемы с обеспечением топливом автомобилистов и бизнеса сохраняются, и поручил принять системные меры для стабилизации рынка.

Накануне, 15 июля, Новак заявил о наполнении российского рынка дизельным топливом после введения полного запрета на его экспорт. По словам вице-премьера, необходимые объемы горючего будут поставлены в регионы для проведения уборочной кампании сельхозпроизводителей.

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