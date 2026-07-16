В Орловской области отменили схему заправки по четным и нечетным дням

«Система “чет-нечет” оказалась эффективной и достигла своей главной цели — снять необоснованный ажиотаж. Ряд российских регионов взяли ее себе на вооружение и уже наблюдают значительное улучшение ситуации и на своих заправках. Однако для Орловской области уже нет острой необходимости придерживаться ее и дальше», — рассказал Клычков.