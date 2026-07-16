Глава Eni предупредил о высоких ценах на газ в Европе

Генеральный директор итальянской Eni Клаудио Дескальци заявил, что новая блокада Ормузского пролива меняет глобальный энергетический ландшафт. Об этом он сказал на слушаниях в комиссии по производственной деятельности палаты депутатов Италии, его цитирует газета Il Sole 24 Ore.
«С энергетической точки зрения мы находимся в ситуации, когда цена, очевидно, еще не сигнализирует об этой проблеме, поскольку около 400 млн баррелей резервов были использованы странами ОЭСР и выпущены на рынок, что помогло удерживать цены в диапазоне между $90 и $100 за баррель», — сказал Дескальци.
После подписания соглашения с Ираном цена упала до $68, но сейчас вернулась к отметке около $85, поскольку с 11 июля ни одно судно не прошло через Ормузский пролив. «Это меняет положение дел для Европы и в глобальном масштабе», — подчеркнул глава Eni.
По его словам, основные проблемы связаны с нехваткой нефтепродуктов, особенно дизельного топлива и авиационного керосина. После прекращения доступа к российскому рынку около 60% этих продуктов поступало из Персидского залива, и теперь американские НПЗ, работающие на 95% мощности, компенсируют этот дефицит.
Что касается поставок газа, Дескальци отметил, что с января 2027 года, когда будет введен полный запрет на поставки российского газа, Европе придется заместить около 36 млрд кубометров за счет поставок из США или стран Восточной Азии. Это создаст дополнительную проблему, а ситуация с хранением газа в Европе ухудшится по сравнению с прошлым годом. Италия находится на уровне прошлого года с заполнением хранилищ на 71−72%, но есть страны Евросоюза, где этот показатель значительно ниже, что вызывает обеспокоенность.
Глава Eni также отметил, что предыдущая конфигурация поставок из России и Ближнего Востока полностью разрушена, и вряд ли вернется к прежним уровням в ближайшее время. Даже после возобновления поставок из Персидского залива риски, связанные с этим регионом, останутся высокими, что повлияет на стоимость заимствований, страховые премии и инвестиции.
По мнению главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля, главной ошибкой Европы после энергетического кризиса 2022 года стало медленное сокращение зависимости экономики от импортируемого ископаемого топлива.
После начала военной операции на Украине, повреждений газопроводов «Северный поток» и резкого сокращения поставок российского газа в Европе в 2022 году начался энергетический кризис. Цены на газ и электроэнергию достигли рекордных уровней, что привело к росту инфляции, увеличению расходов домохозяйств и предприятий, а также рискам дефицита энергоресурсов.
ЕС ускорил диверсификацию импорта газа, нарастил закупки СПГ, ввел меры по сокращению потребления энергии, увеличил долю возобновляемых источников и поставил цель отказаться от российских ископаемых энергоносителей. Западные страны ввели против Москвы санкции, включая потолок цен на нефть и газ, а Россия в ответ прекратила продавать сырье странам с ограничением цены по сделке.
По данным FT, почти половина СПГ в 2023 году поступила из США, также ЕС получил значительные объемы из Катара.
Президент России Владимир Путин в прошлом месяце продлил до 31 декабря 2027 года запрет поставлять российские нефть и нефтепродукты по потолку цен, введенному странами G7 и ЕС.
Впервые указ об ответных мерах на потолок цен вступил в силу 1 февраля 2023 года. Российский президент тогда подписал указ в ответ на действия стран G7, ЕС и Австралии (позже к ним присоединилась Швейцария), которые ввели потолок цен на российскую нефть. Лимит был установлен в $60 за баррель.
Россия считает западные санкции незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что стране удалось адаптироваться «к десяткам тысяч санкций».
Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев писал, что из-за запрета импорта российского газа Европа, попав в критическую зависимость от газа США, «будет делать все, что ей скажут».
«Расплачиваться придется остатками суверенитета членов ЕС», — заявлял он.
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