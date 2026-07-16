Глава Eni предупредил о высоких ценах на газ в Европе

Что касается поставок газа, Дескальци отметил, что с января 2027 года, когда будет введен полный запрет на поставки российского газа, Европе придется заместить около 36 млрд кубометров за счет поставок из США или стран Восточной Азии. Это создаст дополнительную проблему, а ситуация с хранением газа в Европе ухудшится по сравнению с прошлым годом. Италия находится на уровне прошлого года с заполнением хранилищ на 71−72%, но есть страны Евросоюза, где этот показатель значительно ниже, что вызывает обеспокоенность.