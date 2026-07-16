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Токио готов поддержать проекты по нефтепроводам в обход Ормуза

Японская ассоциация нефтеперерабатывающих предприятий намерена обсудить с правительством возможность поддержки ближневосточных проектов по расширению нефтепроводов.

Японская ассоциация нефтеперерабатывающих предприятий намерена обсудить с правительством возможность поддержки ближневосточных проектов по расширению нефтепроводов. Цель — увеличить объемы поставок сырья по маршрутам, минуя Ормузский пролив.

О планах провести консультации сообщил глава ассоциации Сюнъити Кито на пресс-конференции, передает телеканал NHK.

Поводом для беспокойства стала эскалация военного противостояния между США и Ираном. Кито отметил, что ситуация в регионе остается неопределенной, что создает риски для традиционных логистических цепочек.

По его словам, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже предложили альтернативные схемы закупок, не требующие прохождения через Ормузский пролив. Для японских импортеров, подчеркнул глава ассоциации, возможность стабильно получать значительный объем сырья этими каналами стала бы критически важным фактором энергобезопасности.

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