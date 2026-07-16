Уровень воды в Дунае у Будапешта упал до 41 см, круизы остановлены

По данным агентства, речные круизные лайнеры пока еще могут заходить в венгерские воды, однако часть из них уже застряла или вынуждена простаивать в портах из-за критического падения уровня. В настоящее время несколько судов не могут продолжить маршрут и остаются в Будапеште и Мохаче.