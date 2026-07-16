Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Ставрополье банк оштрафовали за рекламу без согласия клиента

Ему назначили административный штраф в размере 400 тыс. рублей.

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Ставропольское управление ФАС России оштрафовало «Совкомбанк» на 400 тыс. рублей за распространение рекламных сообщений без предварительного согласия абонента, сообщается в Telegram-канале управления.

Сотрудники управления установили, что банк распространял рекламу без надлежащего согласия клиента. При этом в качестве подтверждения согласия организация представила документ о согласии на обработку персональных данных.

«Действия банка противоречат требованиям закона о рекламе. Согласно законодательству, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при наличии предварительного согласия абонента. По результатам рассмотрения дела банку назначен штраф», — говорится в сообщении.

Уточняется, что банку назначен административный штраф в размере 400 тыс. рублей.

В УФАС напомнили, что согласие на обработку персональных данных не является согласием на получение рекламных сообщений и не может служить основанием для их рассылки.