На Ставрополье банк оштрафовали за рекламу без согласия клиента

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Ставропольское управление ФАС России оштрафовало «Совкомбанк» на 400 тыс. рублей за распространение рекламных сообщений без предварительного согласия абонента, сообщается в Telegram-канале управления.
Сотрудники управления установили, что банк распространял рекламу без надлежащего согласия клиента. При этом в качестве подтверждения согласия организация представила документ о согласии на обработку персональных данных.
«Действия банка противоречат требованиям закона о рекламе. Согласно законодательству, распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только при наличии предварительного согласия абонента. По результатам рассмотрения дела банку назначен штраф», — говорится в сообщении.
Уточняется, что банку назначен административный штраф в размере 400 тыс. рублей.
В УФАС напомнили, что согласие на обработку персональных данных не является согласием на получение рекламных сообщений и не может служить основанием для их рассылки.