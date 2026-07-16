МИД Бразилии: США требовали полного снятия торговых барьеров

«Бразилия не подчинилась […] необоснованным требованиям, выдвинутым в ходе [торговых] переговоров с США. Приведу в качестве примера требования [Вашингтона] о полном, неограниченном и исключительном открытии для США целых секторов бразильской экономики без каких-либо встречных уступок для бразильских производителей», — указал глава внешнеполитического ведомства в ходе заявления для прессы в Бразилиа. Трансляцию выступления вел YouTube-канал министерства.