МИД Бразилии: США требовали полного снятия торговых барьеров

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июля. /ТАСС/. Истинной причиной введения Вашингтоном новых торговых пошлин на бразильскую продукцию стали ультимативные требования США о беспрепятственном доступе на внутренние рынки южноамериканской республики. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.
«Бразилия не подчинилась […] необоснованным требованиям, выдвинутым в ходе [торговых] переговоров с США. Приведу в качестве примера требования [Вашингтона] о полном, неограниченном и исключительном открытии для США целых секторов бразильской экономики без каких-либо встречных уступок для бразильских производителей», — указал глава внешнеполитического ведомства в ходе заявления для прессы в Бразилиа. Трансляцию выступления вел YouTube-канал министерства.
«Иными словами, американские власти потребовали от нас капитуляции», — добавил Виэйра.
По словам министра, заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что бразильские власти якобы недобросовестно вели переговоры по тарифам, являются «недопустимыми и оскорбительными для бразильского народа». «Рубио совершил грубые и высокомерные нападки на главу государства дружественной [США] страны (президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву — прим. ТАСС)», — заключил дипломат.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Белый дом решил ввести пошлины в размере 25% на большую часть товаров, поставляемых из Бразилии. Говоря о причинах этого шага, американский дипломат утверждал, что Лула да Силва якобы ставил «свое самолюбие выше, чем заключение сделки ради благосостояния бразильского народа».