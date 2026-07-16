На Ставрополье ввели наблюдение за кооперативом с долгами на 1 млрд рублей

«Арбитражный суд Ставропольского края рассмотрел заявление потребительского кооператива по оказанию услуг “Контур” о признании его несостоятельным (банкротом). Установив факт наличия у потребительского кооператива неисполненных обязательств перед кредиторами в размере более миллиарда рублей, суд признал заявление должника обоснованным и ввел в отношении него процедуру наблюдения», — говорится в сообщении.