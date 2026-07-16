На Ставрополье ввели наблюдение за кооперативом с долгами на 1 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Ставропольского края ввел процедуру наблюдения в отношении потребительского кооператива по оказанию услуг «Контур» в рамках дела о банкротстве, сообщается на сайте суда.
«Арбитражный суд Ставропольского края рассмотрел заявление потребительского кооператива по оказанию услуг “Контур” о признании его несостоятельным (банкротом). Установив факт наличия у потребительского кооператива неисполненных обязательств перед кредиторами в размере более миллиарда рублей, суд признал заявление должника обоснованным и ввел в отношении него процедуру наблюдения», — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, размещенным в картотека арбитражных дел, кооператив имеет суммарную задолженность по краткосрочным кредитам и займам в размере 1 млрд 267,5 млн рублей. При этом должник располагает имуществом на общую сумму около 2,2 млн рублей.
На время процедуры наблюдения временным управляющим потребительского кооператива утвержден член союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих “Альянс” Константин Довбенко. Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 9 декабря.