Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 17 июля перед выходными

В сравнении с валютными курсами, установленными на четверг, 16 июля, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля укрепились в валютной корзине в пятницу, 17 июля. Сильнее перед выходными в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.