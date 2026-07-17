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Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 17 июля перед выходными

Нацбанк уменьшил курс доллара и увеличил курс евро и курс российского рубля на 17 июля, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 17 июля, пятницу. Так, перед выходными стал ниже курс доллара и стали выше курс евро и курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на пятницу, 17 июля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8846 белорусского рубля, 1 евро — 3,3075 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7056 белорусского рубля.

В сравнении с валютными курсами, установленными на четверг, 16 июля, курс доллара стал ниже, а курс евро и курс российского рубля укрепились в валютной корзине в пятницу, 17 июля. Сильнее перед выходными в сторону увеличения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0018 белрубля, курс евро увеличился на 0,0118 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0012 белрубля.

Тем временем власти перестанут регулировать цены сразу на 123 товара, включая продукты.

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