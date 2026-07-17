Moonshot AI выпустила крупнейшую в мире модель ИИ с открытым исходным кодом

ШАНХАЙ, 17 июля. /ТАСС/. Китайский стартап в области искусственного интеллекта Moonshot AI выпустил новую модель с открытым исходным кодом Kimi K3 с 2,8 трлн параметров. Как утверждает компания в распространенном заявлении, это крупнейшая в мире модель ИИ.