Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Moonshot AI выпустила крупнейшую в мире модель ИИ с открытым исходным кодом

Она обладает 2,8 трлн параметров, сообщили в компании.

ШАНХАЙ, 17 июля. /ТАСС/. Китайский стартап в области искусственного интеллекта Moonshot AI выпустил новую модель с открытым исходным кодом Kimi K3 с 2,8 трлн параметров. Как утверждает компания в распространенном заявлении, это крупнейшая в мире модель ИИ.

«Больше параметров означает более высокий потолок ее возможностей и может обеспечить более интеллектуальную производительность», — пояснила компания.

По данным компании, общий уровень возможностей Kimi K3 близок к ведущим мировым моделям с закрытым исходным кодом. Она оптимизирована для сложных задач, включая разработку программного обеспечения, наукоемкую работу и глубокие исследования.

Китай переживает взрывное развитие в сфере искусственного интеллекта. Среди лидеров отрасли Alibaba, Baidu, DeepSeek, MiniMax, Moonshot AI, Tencent и Zhipu AI.