Роспотребнадзор: более половины духов на рынке РФ отечественного производства

В ведомстве добавили, что по итогам 2025 года разрешительным режимом на кассе предотвращено 9 882 111 продаж потенциально небезопасных духов и туалетной воды. Более половины таких товаров составила продукция, которая не введена в оборот — 5 579 079 единиц (56,5% доли предотвращенных продаж). Количество продавцов, реализующих духи и туалетную воду в розницу, снизилось на 9%, тем не менее количество продавцов, работающих без нарушений, увеличилось в 1,3 раза (+2082), а число нарушителей снизилось в 1,8 раза (-3395). В Роспотребнадзоре объясняют такую статистику тем, что недобросовестные продавцы могли уйти с рынка или перейти в «тень».