Роспотребнадзор: более половины духов на рынке РФ отечественного производства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Доля парфюмерии отечественного производства, представленной на российском рынке, составляет 55,2%. Это следует из государственного доклада Роспотребнадзора, который изучил ТАСС.
«На рынке духов и туалетной воды продукция, произведенная в Российской Федерации, занимает в среднем 55,2%, ввезенная из стран ЕАЭС — 6%, импорт из других стран — 34,2%, маркировка остатков — 3%, перемаркировка — 1,6%», — говорится в сообщении.
По данным Роспотребнадзора, в 2025 году на территории России произведено продукции на 6% больше, чем в 2024 году. В то же время зафиксировано снижение фактов реализации товаров: в розницу реализовано на 6% меньше, чем в 2024 году.
В ведомстве добавили, что по итогам 2025 года разрешительным режимом на кассе предотвращено 9 882 111 продаж потенциально небезопасных духов и туалетной воды. Более половины таких товаров составила продукция, которая не введена в оборот — 5 579 079 единиц (56,5% доли предотвращенных продаж). Количество продавцов, реализующих духи и туалетную воду в розницу, снизилось на 9%, тем не менее количество продавцов, работающих без нарушений, увеличилось в 1,3 раза (+2082), а число нарушителей снизилось в 1,8 раза (-3395). В Роспотребнадзоре объясняют такую статистику тем, что недобросовестные продавцы могли уйти с рынка или перейти в «тень».