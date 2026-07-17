«Известия»: ЦБ РФ попросили ускорить принятие закона о мультибанкинге

К сервису подключены Т-банк, Сбер, ВТБ и Альфа-банк, отмечает издание. Клиенты Т-банка и ВТБ могут видеть не только баланс по дебетовым счетам, но и информацию о вкладах и накопительных счетах. В июне счета Т-банка стали доступны всей аудитории «Сбербанк онлайн», а в сентябре планируется пилотный проект между Т-банком и Совкомбанком. Из 700 тыс. пользователей около 450 тыс. приходится на приложение Т-банка.