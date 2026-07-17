«Известия»: ЦБ РФ попросили ускорить принятие закона о мультибанкинге

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Ассоциация «Финтех» (АФТ) и крупнейшие банки обратились к представителям Банка России с просьбой ускорить подготовку закона об открытых API. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо АФТ.
По мнению участников рынка, пилотные проекты уже подтвердили востребованность мультибанкинга, однако без единых правил его развитие может замедлиться, уточняет газета. «Участники пилотных проектов, поддержавшие инициативу Банка России, вложили в ее реализацию значительные ресурсы. Без законодательного закрепления эти инвестиции могут не получить ожидаемой отдачи», — говорится в письме АФТ.
Как отмечает издание, письмо было направлено регулятору по итогам Финконгресса. В обсуждении участвовали Сбер, ВТБ, Совкомбанк, Газпромбанк и Т-банк. Ассоциация предложила закрепить обязательное применение открытых API сначала для системно значимых кредитных организаций, а затем распространить требования на остальные банки.
К сервису подключены Т-банк, Сбер, ВТБ и Альфа-банк, отмечает издание. Клиенты Т-банка и ВТБ могут видеть не только баланс по дебетовым счетам, но и информацию о вкладах и накопительных счетах. В июне счета Т-банка стали доступны всей аудитории «Сбербанк онлайн», а в сентябре планируется пилотный проект между Т-банком и Совкомбанком. Из 700 тыс. пользователей около 450 тыс. приходится на приложение Т-банка.