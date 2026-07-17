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Компания Трампа предоставит сверхбыстрый доступ к постам в Truth Social

Компания Дональда Трампа Trump Media & Technology Group будет продавать сверхбыстрый доступ к постам наиболее влиятельных аккаунтов в Truth Social.

Источник: Аргументы и факты

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), которую основал президент США Дональд Трамп, предоставит профессиональным участникам финансового рынка лицензионный сверхбыстрый доступ к публикациям наиболее влиятельных аккаунтов в социальной сети Truth Social, следует из пресс-релиза организации.

Уточняется, что речь идёт о B2B-сервисе, получившем название Truth API. Его создали для организаций, которые особенно сильно зависят от задержки информации. В их число входят компании, деятельность которых связана с «высокочастотной и алгоритмической торговлей».

Сервис начнёт работу с 1 августа. Агентство Associated Press отмечает, что самой популярной страницей в Truth Social является аккаунт Дональда Трампа. На него подписаны 12,9 миллиона пользователей.

Напомним, ранее телеканал CNN проинформировал, что Дональд Трамп якобы продвигал в Truth Social более 20 компаний спустя несколько дней после того, как он приобретал их акции. Журналисты утверждают, что время от времени объявлял о действиях правительства, которые могли бы принести пользу этим организациям.

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