Компания Трампа предоставит сверхбыстрый доступ к постам в Truth Social

Напомним, ранее телеканал CNN проинформировал, что Дональд Трамп якобы продвигал в Truth Social более 20 компаний спустя несколько дней после того, как он приобретал их акции. Журналисты утверждают, что время от времени объявлял о действиях правительства, которые могли бы принести пользу этим организациям.