Компания Трампа предоставит сверхбыстрый доступ к постам в Truth Social

Компания Trump Media & Technology Group (TMTG), которую основал президент США Дональд Трамп, предоставит профессиональным участникам финансового рынка лицензионный сверхбыстрый доступ к публикациям наиболее влиятельных аккаунтов в социальной сети Truth Social, следует из пресс-релиза организации.
Уточняется, что речь идёт о B2B-сервисе, получившем название Truth API. Его создали для организаций, которые особенно сильно зависят от задержки информации. В их число входят компании, деятельность которых связана с «высокочастотной и алгоритмической торговлей».
Сервис начнёт работу с 1 августа. Агентство Associated Press отмечает, что самой популярной страницей в Truth Social является аккаунт Дональда Трампа. На него подписаны 12,9 миллиона пользователей.
Напомним, ранее телеканал CNN проинформировал, что Дональд Трамп якобы продвигал в Truth Social более 20 компаний спустя несколько дней после того, как он приобретал их акции. Журналисты утверждают, что время от времени объявлял о действиях правительства, которые могли бы принести пользу этим организациям.