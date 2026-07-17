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Мэрия проверила сообщения о падении стены на соседний дом в Омске

В мэрии заявили, что жилые дома не получили повреждений, пострадавших нет.

Источник: Om1 Омск

Во время сноса расселённого дома на улице 50 лет Профсоюзов, 81 произошло обрушение стены. Очевидцы сообщили об этом в паблике «Инцидент Омск».

По словам местной жительницы, часть здания высотой в три этажа упала в сторону соседнего жилого дома на Магистральной, 56Б. Кирпичи, как утверждает омичка, разлетелись до подъезда. При этом жильцов заранее не эвакуировали, а специальную защиту для соседнего здания не установили.

Жители попросили провести независимую экспертизу и проверить, могло ли обрушение повредить фундамент дома.

В администрации Омска сообщили, что информацию и опубликованное в социальных сетях видео проверили. По данным мэрии, повреждений соседних домов не зафиксировано. В результате происшествия никто не пострадал.