Мэрия проверила сообщения о падении стены на соседний дом в Омске

По словам местной жительницы, часть здания высотой в три этажа упала в сторону соседнего жилого дома на Магистральной, 56Б. Кирпичи, как утверждает омичка, разлетелись до подъезда. При этом жильцов заранее не эвакуировали, а специальную защиту для соседнего здания не установили.