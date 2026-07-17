В Октябрьском районе Новосибирска снесут почти два десятка домов

В Новосибирске на правом берегу Оби планируют снести 19 домов в рамках комплексного развития территории (КРТ). Проект постановления опубликован на официальном портале правовой информации города. Участок площадью 1,7 гектара расположен в Октябрьском районе, в 100 метрах от берега Оби, рядом с ЖК «Маяк» и «Марсель», сообщили в мэрии.
Под снос пойдут 16 частных домов по переулку Бердскому и улице Закавказской, а также три многоквартирных дома на улице Обской, 78 и 94, и в Бердском переулке, 5. «Участие мэрии города Новосибирска в КРТ, в том числе изъятие земельных участков за счёт бюджета, не предусмотрено», — говорится в документе.
На освобождённой территории построят новое жильё общей площадью не более 29 377 квадратных метров. Также застройщик обязан профинансировать создание 93 мест в детском саду на 265 воспитанников на улице Владимира Заровного и передать в муниципальную собственность автодорогу по Бердскому переулку. Реализовать проект планируют до конца 2033 года.