В Октябрьском районе Новосибирска снесут почти два десятка домов

Под снос пойдут 16 частных домов по переулку Бердскому и улице Закавказской, а также три многоквартирных дома на улице Обской, 78 и 94, и в Бердском переулке, 5. «Участие мэрии города Новосибирска в КРТ, в том числе изъятие земельных участков за счёт бюджета, не предусмотрено», — говорится в документе.